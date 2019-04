Samsungs Betriebsgewinn rutscht auf tiefsten Stand seit zehn Quartalen ab

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im Auftaktquartal den geringsten Gewinn seit zehn Quartalen verbucht.Nach Angaben des Konzerns am Dienstag betrug sein Betriebsgewinn im ersten Quartal 6,23 Billionen Won (5,33 Milliarden Dollar). Der Gewinn schrumpfte um 60 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum und um mehr als 40 Prozent gegenüber dem Vorquartal.Der Gewinn ist so gering wie seit dem dritten Quartal 2016 nicht mehr.Der Umsatz schrumpfte um 13,5 Prozent im Vorjahresvergleich auf 52,3 Billionen Won (44,8 Milliarden Dollar).Der Rückgang wird vor allem auf das schlechte Geschäftsergebnis der Halbleitersparte zurückgeführt. Der Betriebsgewinn bei Halbleitern ging um etwa 64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 4,2 Billionen Won (3,6 Milliarden Dollar) zurück. Es ist das erste Mal seit dem Schlussquartal 2016, dass der Betriebsgewinn in diesem Bereich fünf Billionen Won (4,3 Milliarden Dollar) unterschritt.Die Displaysparte verbuchte erstmals seit drei Jahren einen Betriebsverlust, der bei 560 Milliarden Won (knapp 480 Millionen Dollar) lag. In der Sparte IT und Mobile ging der Gewinn um 40 Prozent im Vorjahresvergleich auf 2,2 Billionen Won (1,9 Milliarden Dollar) zurück.Samsung geht davon aus, dass sein stark auf Halbleiterspeicher konzentriertes Geschäftsmodell vom Abschwung am globalen Speichermarkt hart betroffen sei. Daher kündigte das Unternehmen an, sich für die Verstärkung der Kompetenz auf neuen Gebieten wie System-Halbleiter einzusetzen.