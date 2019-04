Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse Kospi hat am Dienstag nach Gewinnmitnahmen tiefer geschlossen.Der Index verlor 0,58 Prozent auf 2.203,59 Zähler.Die Investoren hätten nach dem Anstieg am Vortag und wegen der Unwägbarkeiten angesichts der Sitzung des Offenmarktausschusses in den USA Gewinne mitnehmen wollen, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.