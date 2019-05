Teil von Waffenstillstandsort ab heute für Zivilisten zugänglich

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Teil des Waffenstillstandsorts Panmunjom ist ab dem heutigen Mittwoch wieder für Zivilisten zugänglich.Das teilte die Regierung in Seoul mit.Wer seinen Besuch im Voraus beantragt und die entsprechende Genehmigung erhält, kann wichtige Orte des innerkoreanischen Gipfels vom 27. April letzten Jahres in Panmunjom selbst aufsuchen. Dazu zählen eine Fußgängerbrücke, auf der Präsident Moon Jae-in und Vorsitzender Kim Jong-un gemeinsam spazierten und miteinander redeten, sowie der Baum, der anlässlich des Gipfels gepflanzt wurde.Süd- und Nordkorea sowie das UN-Kommando hatten über gemeinsame Dienst- und Betriebsregeln in Bezug auf einen freien Verkehr auf beiden Seiten der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) in Panmunjom diskutiert. Die Diskussionen seien jedoch angesichts der Zurückhaltung Nordkoreas inzwischen unterbrochen.Für den Besuch der JSA ist ein Gruppenantrag von 30 bis 45 Personen erforderlich. Allgemeine Bürger können auf der Webseite des Geheimdienstes NIS einen Besuch beantragen; Schüler, Lehrer und Beamte auf der Webseite des Büros für innerkoreanischen Dialog.