Bolton hält militärische Option gegenüber Nordkorea immer noch für möglich

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hält laut einem Medienbericht eine militärische Option gegenüber Nordkorea immer noch für umsetzbar.Präsident Donald Trump wolle jedoch keinen Krieg, schrieb die US-Zeitschrift „New Yorker“ am Montag (Ortszeit).Bolton, ein Hardliner, sagte laut dem Bericht in einem vertraulichen Gespräch mit seinen Beratern, es sei unwahrscheinlich, dass der Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi erfolgreich sein werde. Dies wolle der Präsident jedoch versuchen, er habe versprochen, den Präsidenten zu unterstützen.In Hanoi seien die Verhandlungen zum Stillstand gekommen, als Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un angeboten habe, die Anlage zur Plutoniumproduktion in Yongbyon - also nur einen Teil des Atomprogramms des Landes - im Gegenzug für eine fast vollständige Aufhebung der Sanktionen zu schließen, berichtete die Zeitschrift. Dabei wurden Beamte des Weißen Hauses zitiert.US-amerikanische Unterhändler hätten ihre nordkoreanischen Ansprechpartner zuvor gewarnt, dass sie einen solchen Vorschlag nicht in Erwägung ziehen würden, hieß es weiter.