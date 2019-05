Wirtschaft China erlaubt Lotte Bauarbeiten für zweite Phase von Komplex in Shenyang

Chinesische Behörden haben dem koreanischen Konzern Lotte die Bauarbeiten für die zweite Phase seines Projekts für den Komplex Lotte Town in Shenyang genehmigt.



Ein der Stadtregierung unterstehender Bauausschuss teilte mit, den Bau von Einrichtungen wie Vergnügungspark, Einkaufszentrum und Hotel am 15. April genehmigt zu haben.



Ein Mitarbeiter des Komitees bestätigte gegenüber KBS telefonisch die Erteilung der Baugenehmigung.



Er antwortete jedoch nicht darauf, ob dies die Aufhebung der Vergeltungsmaßnahmen wegen der Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea bedeute. China hatte angesichts der THAAD-Stationierung Ende 2016 die Bauarbeiten an Lotte Town gestoppt.



In der Branche in der Stadt im Nordosten Chinas wird davon ausgegangen, dass mit der Entscheidung der Behörden nicht die Aufhebung der Vergeltungsmaßnahmen, sondern das Anlocken von Auslandskapital für die Konjunkturbelebung beabsichtigt wird.



Lotte hatte in der ersten Phase unter anderem ein Kaufhaus gebaut. Nach dem Ausbruch des Konflikts wegen der THAAD-Stationierung sank die Zahl der Kunden, viele Betriebe zogen ihre Geschäfte ab. Angesichts eines enormen Defizits erwägt Lotte den Verkauf oder die Verpachtung eines Teils von Lotte Town.