Präsident Moon fördert Nichtspeicher Chipindustrie

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat beim Besuch einer Samsung-Einrichtung in Hwaseong, Provinz Gyeonggi, am Dienstag seinen Regierungsplan zur Unterstützung der Nichtspeicher Chipindustrie bekannt gegeben.Moon sagte, dass Südkoreas Erfolg in diesem Sektor das Land als globales Zentrum der Halbleiterindustrie positionieren werde.Koreanische Produkte werden die Zukunft anführen, und auch im Bereich von Speicherchips werde Korea seine Spitzenposition beibehalten.Das Ziel sei es, die globale Führung in der Halbleiter-Fertigung bis 2030 zu erreichen. Gleichzeitig wolle man im Bereich der fabriklosen Fertigung einen globalen Marktanteil von zehn Prozent erreichen.