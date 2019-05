Arbeitergruppen feiern Tag der Arbeit

Photo : YONHAP News

Verschiedene Arbeitnehmergruppen planen Straßendemonstrationen und weitere Veranstaltungen, um den internationalen Tag der Arbeit zu feiern.Rund 25 tausend Mitglieder der größten koreanischen Dachgewerkschaft (KCTU) werden voraussichtlich am Mittwoch in der Seouler Innenstadt demonstrieren, darunter in der Nähe des Rathauses und am Gwanghwamun-Platz.Kleinere Versammlungen sind ebenfalls nahe des Seouler Rathauses, vor der Nationalversammlung und nahe des Präsidentensitzes angekündigt.Eine weitere Dachgewerkschaft (FKTU) hat Versammlungen am Han-Fluss und anliegenden Parks angekündigt. Daran sollen rund zehntausend Gewerkschaftsmitglieder teilnehmen.