Wirtschaft Südkoreanischer Won wertet im April am stärksten unter wichtigen Währungen ab

Der südkoreanische Won hat im April unter den Währungen führender Länder am stärksten an Wert verloren.



Laut Daten von Bloomberg mit Stand vom Dienstag wertete der Won im April um 2,82 Prozent gegenüber dem US-Dollar ab. Das entspricht dem größten Wertverlust unter den Währungen der 16 führenden Wirtschaftsnationen.



Während des Handels am Dienstag kostete ein US-Dollar 1.168 Won. Damit rutschte der Won auf den tiefsten Stand seit Januar 2017.



Die Aufwertung des US-Dollars an den globalen Devisenmärkten führt zur Abwertung der meisten Währungen. Der US-Dollar-Index, eine Kennzahl für den Wert des Dollars gegenüber sechs führenden Währungen, erreichte am 25. April den höchsten Stand seit Mai 2017.