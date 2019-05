Internationales VOA: Schiff mit nordkoreanischer Kohle misslang Abladung in Malaysia

Ein panamaisches Schiff mit vermutlich nordkoreanischer Kohle an Bord musste Malaysia verlassen, ohne die Kohle an dem geplanten Zielort abladen zu können.



Das berichtete der US-amerikanische Auslandsdienst Voice of America (VOA) am Mittwoch.



VOA stellte anhand des Systems für Schiffsverfolgung MarineTraffic und lokaler Quellenberichte fest, dass das Schiff "Dong Thanh" unter panamaischer Flagge am Montagnachmittag in Richtung Süden losfuhr. Das Schiff war etwa zwölf Kilometer vorm Hafen von Kemaman in Malaysia geblieben.



Die Dong Thanh gelangte inzwischen in indonesische Gewässer und war am Dienstagnachmittag in der Nähe vom Hafen von Batu Ampar der Insel Batam.



Laut Informationen gibt es 26.500 Tonnen Kohle aus Nordkorea im Wert von drei Millionen Dollar an Bord der Dong Thanh. Die Kohle wurde vom nordkoreanischen Schiff Wise Earnest umgeladen, das seit April letzten Jahres in Indonesien festgehalten wird.



Die malaysischen Behörden erlaubten angesichts dieser Information die Einfahrt der Dong Thanh in den Hafen nicht und schickten sie etwa zehn Tage nach der Ankunft vor Malaysia wieder zurück.