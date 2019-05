Südkoreas Exporte sinken im April um 2 Prozent

Photo : YONHAP News

Südkoreas Exporte sind im April im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent gesunken. Damit setzt sich der Rückgang der Exporte für den fünften Monat in Folge fort, wie jüngste Daten des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie belegen.Die ausgehenden Exporte für April beliefen sich demnach auf 48,86 Milliarden US-Dollar. Im letzten Jahr waren es noch 49,85 Milliarden US-Dollar.Gleichzeitig sind die Exporte im April um 2,4 Prozent auf 44,74 Milliarden Dollar gestiegen.Damit beträgt Südkoreas Handelsüberschuss im April 4,12 Milliarden Dollar. Dies ist der 87. Monat in Folge, in dem Südkorea mehr Waren exportiert als importiert.Der Grund für den Rückgang an Exporten wird laut Regierung auf die negative Entwicklung für Speicherchips und eine generell schwache Nachfrage zurückgeführt. Zudem hätte auch die schleppende Wirtschaft Chinas Auswirkungen auf Südkoreas Exportsituation.Exporte in den Bereichen Automobil, Schiff und Maschinen würden jedoch weiterhin solide wachsen.