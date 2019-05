Pompeo: USA bereit für Gespräche mit Nordkorea

US-Außenminister Mike Pompeo hat Washingtons Gesprächsbereitschaft für die Denuklearisierungsverhandlungen mit Nordkorea verkündet.Man wolle einen Prozess erreichen, bei dem Vorsitzender Kim Jong-un sich dazu durchdringen kann, seine Versprechen vom gemeinsamen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in Singapur letztes Jahr einzuhalten, sagte Pompeo am Dienstag bei einem Interview mit Fox News.Beim ersten Nordkorea-USA-Gipfel hatte Machthaber Kim seine Bereitschaft zur nuklearen Abrüstung bekräftigt, sollte er im Gegenzug Sicherheitsgarantien erhalten.Nordkoreas Außenministerium hatte zuletzt Pompeo in einer Stellungnahme scharf kritisiert und gefordert, dass die US-Regierung ihn bei den Denuklearisierungsverhandlungen ersetzen soll. Zudem sprach Vize-Außenministerin Choe Son-hui von unerwünschten Konsequenzen, sollten die USA ihre Verhandlungsposition nicht bis zum Jahresende ändern.