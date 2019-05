Präsident Moon sendet Japans neuem Kaiser Gratulationsbotschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat dem neuen japanischen Kaiser Naruhito eine Gratulationsbotschaft geschickt.Präsident Moon habe darin Kaiser Naruhito zur Thronbesteigung gratuliert, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Er habe seine Erwartungen geäußert, dass der neue Kaiser so wie sein Vorgänger Akihito die Schmerzen des Kriegs im Gedächtnis behalten und feste Schritte für den Frieden fortsetzen werde.Der Präsident habe auch den Wunsch übermittelt, dass Kaiser Naruhito für eine freundliche Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan großes Interesse und Zuneigung haben werde, hieß es weiter.Moon schickte Kaiser Akihito, der am Dienstag abdankte, einen Brief und äußerte Dank für seinen Beitrag für die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern.Naruhito bestieg am heutigen Mittag als Nachfolge seines Vaters Akihito den Thron.