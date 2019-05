UN-Mitgliedsstaaten untersuchen Menschenrechtsverstöße in Nordkorea.Anlässlich der nächste Woche anstehenden Überprüfung der Menschenrechtsverstöße reichten die Mitgliedsstaaten bereits Anfragen an Nordkorea ein.Nach Angaben des UN-Menschenrechtsrats (OHCHR) am Mittwoch, werden die USA vom Norden Details zu Gefangenenlagern fordern. Auch werden sie ihre Absicht bekräftigen, dass Nordkorea der UN-Antifolterkonvention beitritt.Großbritannien wird offenbar anfragen, welche Reformmaßnahmen Nordkorea plant, um der Kinderarbeit und sexuellen Gewalt gegen Frauen ein Ende zu bereiten.Südkorea bereitete keine vorläufige Liste mit Anfragen vor.Die UN werden ihre erste Überprüfung der Menschenrechtslage in Nordkorea seit fünf Jahren am Donnerstag der kommenden Woche beginnen.