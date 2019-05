Dichter Oh Eun gewinnt Lyrikpreis

Photo : YONHAP News

Dichter Oh Eun ist zum Gewinner eines renommierten Lyrikpreises in Südkorea gekürt worden.Das Literaturmagazin „Hyeondae Shi“ (Zeitgenössische Lyrik) teilte am Mittwoch mit, dass Oh der Gewinner des Preises für zeitgenössische Gedichte in diesem Jahr sei, den das Magazin verleiht.Die Preisverleihung werde Ende Mai stattfinden, dabei würden fünf Millionen Won (4.300 Dollar) für die Unterstützung seiner Arbeit zur Verfügung gestellt.Oh debütierte 2002 und veröffentlichte mehrere Gedichtbänder wie „Schweine im Hotel Tassel“. Er gewann 2014 den Park In-hwan Literaturpreis.