Seoul und Washington koordinieren baldigen Korea-Besuch des US-Sondergesandten Biegun

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA nehmen eine letzte Abstimmung ihrer Meinungen über einen Südkorea-Besuch des Sondergesandten für Nordkorea im US-Außenministerium, Stephen Biegun, Anfang Mai vor.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul sagte, es werde angestrebt, dass Biegun für eine Sitzung der bilateralen Arbeitsgruppe Südkorea besuche. Beide Seiten diskutierten derzeit, um festzulegen, dass sein Besuch in der nächsten Woche erfolge.Es wird erwartet, dass Biegun in Seoul mit seinem Ansprechpartner und Nuklearunterhändler Lee Do-hoon zu einer Tagung der Arbeitsgruppe zusammenkommen und mit ihm besprechen wird, wie der Dialog zwischen Nordkorea und den USA wiederaufgenommen werden kann.Die letzte Tagung der südkoreanisch-US-amerikanischen Arbeitsgruppe fand am 14. März in Washington statt.Zu den Diskussionsthemen zählt voraussichtlich auch ein verschobener Plan Seouls für die humanitäre Hilfe für Nordkorea. Südkorea hatte im September 2017 beschlossen, für Hilfsprojekte der UNICEF und des Welternährungsprogramms in Nordkorea acht Millionen Dollar bereitzustellen. Die Umsetzung des Plans wurde jedoch angesichts der Druckausübung der USA gegenüber Nordkorea auf Eis gelegt.