Ministerpräsident Lee bittet um Beteiligung koreanischer Unternehmen an Infrastrukturprojekten in Kuwait

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Lee Nak-yon ist am Mittwoch (Ortszeit) in Kuwait-Stadt mit dem kuwaitischen Premierminister Jaber Al-Murabak Al-Hamad Al-Sabah zusammengekommen.Lees Besuch in Kuwait erfolgt anlässlich des 40. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Kuwait. Lee besucht das Emirat als erster südkoreanischer Premierminister seit elf Jahren.Beim Treffen in der kuwaitischen Hauptstadt bat Lee seinen Kollegen, sich darum zu kümmern, dass sich südkoreanische Unternehmen an Infrastrukturprojekten beteiligen können. Genannt wurden unter anderem ein Projekt für den Al-Zour Petrochemiekomplex und ein Projekt zur Verbesserung des Murabak-al-Kabir-Hafens.Lee sagte, dass sich koreanische Unternehmen für das Hafenprojekt stark interessierten. Er hoffe, dass koreanische Firmen die Gelegenheit hätten, sich an solchen Projekten in Kuwait zu beteiligen.Jaber schlug vor, auf der Grundlage von Abkommen und Absichtserklärungen Diskussionen zu führen. Beide Staaten sollten durch diplomatische Kanäle darüber konsultieren, ihren gemeinsamen Wirtschaftsausschuss binnen Jahresfrist wieder in Betrieb zu nehmen und einen gemeinsamen Ausschuss bezüglich der Kuwait Vision 2035, ein langfristiger Entwicklungsplan des Golfstaates, zu bilden.