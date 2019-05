Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat bei den Billboard Music Awards 2019 zwei Preise gewonnen.Die Gruppe wurde bei der Preisverleihung am Mittwoch (Ortszeit) in Las Vegas mit dem Preis für den Top Social Artist ausgezeichnet. Damit gewann sie den Preis das dritte Jahr in Folge.BTS wurden zudem Preisgewinner in der Kategorie Top Duo/Group.Bei der Preisverleihung führte die Gruppe ihren neuesten Hit „Boy With Luv“ zusammen mit der US-Sängerin Halsey auf, die das Featuring übernahm.