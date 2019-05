CTBTO fordert Zustimmung für Überprüfung von Zerstörung von Atomtestgelände in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach Ansicht der Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) wird die Überprüfung der Zerstörung des Atomtestgeländes in Punggye-ri durch die Weltgemeinschaft der Startpunkt der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Francesca Giovannini, eine für Politik und Strategie Zuständige bei der CTBTO, nannte am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Diskussion am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York drei Stufen für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Die erste Stufe wäre die Verifizierung der Zerstörung des Atomtestgeländes im nordkoreanischen Punggye-ri durch die internationale Gemeinschaft. CTBTO könne dazu beitragen, hieß es.Als zweite Phase nannte sie die Überprüfung der Vernichtung von Atomanlagen und Nuklearmaterialien unter Federführung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Die dritte Stufe soll die Demontage von Nordkoreas Atomwaffen und ballistischen Raketen unter Leitung des UN-Sicherheitsrats und der Mitgliedsländer umfassen.Die CTBTO wurde anlässlich der Annahme des Vertrags über den Kernwaffenteststopp von der UNO im Jahr 1996 gegründet.