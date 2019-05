Seoul: Humanitäre Hilfe für Nordkorea sollte fortgesetzt werden

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat die Position bekräftigt, dass die humanitäre Hilfe zur Verbesserung der Situation der Einwohner in Nordkorea fortgesetzt werden sollte und dass Südkorea und die USA in dieser Angelegenheit derselben Ansicht sind.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte am Donnerstag, es sei die Position der Regierung, die humanitäre Hilfe für Nordkorea auf ziviler Ebene aktiv zu unterstützen. Sie überprüfe jedoch im Moment keine Nahrungsmittelhilfe auf Behördenebene.Das Welternährungsprogramm untersuche derzeit die Getreideernte in Nordkorea vor Ort und werde bald das Ergebnis vorlegen. Die Regierung und die Weltgemeinschaft warteten den Bericht ab, weil dieser Aufschluss über die derzeitige Ernährungslage in Nordkorea geben könnte.Der Reispreis in Nordkorea scheine mit Stand von März stabil zu sein, ohne dass es große oder abrupte Schwankungen gebe. Die Situation müsse jedoch noch beobachtet werden, da die Zeit der Nahrungsmittelknappheit im Frühling gewöhnlich im April beginne, hieß es weiter.