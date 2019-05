LKP setzt außerparlamentarischen Kampf fort – Parteien fordern Rückkehr zum Parlament

Photo : YONHAP News

Die Freiheitspartei Koreas (LKP) hat ihren außerparlamentarischen Kampf aus Protest gegen den Beschluss eines parlamentarischen Fast-Track-Verfahrens für Reformgesetze fortgesetzt.Vier Abgeordnete und ein Parteimitglied ließen sich am Donnerstag vor dem Parlamentsgebäude den Kopf kahl scheren.Die Parteiführung eröffnete auf einem Platz vor dem Präsidentensitz eine Vorstandssitzung. Parteichef Hwang Kyo-ahn kritisierte das Fast-Track-Verfahren als sinnlos und forderte Präsident Moon Jae-in auf, die wahre Situation zu erkennen.Die führende Oppositionspartei will beginnend mit einer Protestkundgebung am Hauptbahnhof Seoul am Donnerstag in weiteren Städten wie Daejeon, Daegu und Busan Kundgebungen durchführen.Die Regierungspartei und drei Oppositionsparteien forderten die LKP erneut auf, in die Nationalversammlung zurückzukehren und sich auf Gespräche einzulassen.Der Fraktionschef der Regierungspartei, Hong Young-pyo, betonte, die Verweigerung von Dialog und Verhandlungen bedeute den Verzicht auf die Verantwortung als größte Oppositionspartei. Die LKP beharre nur auf den außerparlamentarischen Kampf, ohne über Unrechtmäßigkeiten und Gewalt im Parlament nachzusinnen.