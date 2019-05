Südkoreas Außenministerin: Nordkorea sollte breitere Perspektive einnehmen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha hat Nordkorea zu einer umfassenderen Vorgehensweise aufgefordert, um die festgefahrenen Gespräche mit den USA über die Denuklearisierung voranzubringen.Nordkorea sollte die Angelegenheit aus einer breiteren Perspektive betrachten, sagte Kang auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Seoul. Sie forderte Nordkorea auf, nicht einfach an einer im Gleichschritt erfolgenden Lösung festzuhalten, sondern Flexibilität zu zeigen.Kang äußerte Erwartungen für einen Besuch des US-Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun, in Südkorea, der voraussichtlich vom 8. bis 10. Mai erfolgen wird. Sie glaube, dass umfassende Diskussionen geführt würden.Kang sagte zudem, sie hoffe, dass ein Regierungsplan für die humanitäre Hilfe für Nordkorea zügig umgesetzt werde. Die Aufmerksamkeit richtet sich daher darauf, ob die Angelegenheit mit Biegun besprochen wird.