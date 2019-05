Koreanisches Visazentrum in Jakarta eröffnet

Photo : YONHAP News

In der indonesischen Hauptstadt Jakarta ist ein südkoreanisches Visumantragszentrum eröffnet worden.Das Zentrum sei am Donnerstag eröffnet worden, teilten die Ministerien für Auswärtiges und für Justiz sowie die südkoreanische Botschaft in Indonesien mit.Bisher habe die Botschaft Visa ausgestellt. Angesichts der schlechten Zugänglichkeit wegen Staus und der kurzen Betriebszeit von nur zweieinhalb Stunden am Tag hätten Antragsteller große Schwierigkeiten gehabt, sagte ein Botschaftsmitarbeiter. Das Visazentrum werde über sechs Stunden am Tag in Betrieb sein, die Antragstellung werde damit deutlich bequemer.Zugleich wird das Verfahren zur Visaausstellung deutlich vereinfacht. Laut der Botschaft kann eine Gruppe von mindestens fünf Touristen beispielsweise für einen Schulausflug oder eine Incentivereise ab Juli auf dem Visa-Portal des Justizministeriums ein elektronisches Visum erhalten.Die Zahl der bei der südkoreanischen Botschaft in Indonesien ausgestellten Visa stieg von knapp 44.300 im Jahr 2010 auf fast 158.000 im vergangenen Jahr.