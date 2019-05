Nordkoreas Propagandamedien kritisieren US-Militärübung mit THAAD

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Propagandamedien haben eine jüngste Einsatzübung der US-Truppen in Südkorea mit dem Raketenabwehrsystem THAAD kritisiert.Die US-Armee hielt die Übung im April auf ihrem Stützpunkt in Pyeongtaek ab und veröffentlichte Fotos davon in sozialen Netzwerken.„Uriminzokkiri“ schrieb am Freitag, die Übung der US-Truppen für den THAAD-Einsatz sei eine militärische Provokation, die die mit Mühe geschaffene Friedensstimmung auf der koreanischen Halbinsel verderbe. Das stelle eine eindeutige Drohung und Erpressung gegenüber Nordkorea dar.THAAD sei ein Mittel für Präventivschläge, das unter dem Vorwand, dass sich die USA auf die Raketenbedrohung durch Nordkorea vorbereiten, geschaffen worden sei, um Nordkorea und benachbarte Länder anzugreifen. Die letzte Übung stelle ebenfalls eine Provokation dar, die auch gegen die Nachbarländer gerichtet sei, hieß es weiter.