Nutzer einen Monat nach 5G-Start noch nicht zufrieden

Photo : YONHAP News

Seit der weltweit ersten Kommerzialisierung des 5G-Mobilfunks für die Öffentlichkeit in Südkorea am 3. April ist ein Monat vergangen.Dem Wissenschaftsministerium und der Kommunikationsbranche zufolge erreichte die Zahl der 5G-Kunden am 29. April rund 260.000.Die Kunden äußern jedoch noch Unzufriedenheit. Es gibt nur wenige Orte, an denen ein 5G-Empfang möglich ist. Auch sei das 5G-Netz nicht spürbar schneller als LTE.Das Wissenschaftsministerium bildete angesichts solcher Probleme gemeinsam mit drei großen Mobilfunkanbietern und Herstellern von Geräten eine Arbeitsgruppe für Kontrollen von 5G-Diensten, um nach Lösungswegen für Probleme mit der Qualität zu suchen.