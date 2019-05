Internationales China sperrt weiter koreanische Internetseiten

Die infolge der Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea ausgelösten Spannungen zwischen Südkorea und China sind offenbar immer noch nicht vollständig beseitigt worden.



Nach einer Vereinbarung zwischen Südkorea und China in der THAAD-Frage kam es zwar zu einer Verbesserung der Beziehungen. Jedoch wird mit einer vollständigen Aufhebung der Vergeltungsmaßnahmen Chinas erst gerechnet, sollte ein Südkorea-Besuch von Chinas Staatspräsident Xi Jinping zustande kommen. Peking schränkt Pauschalreisen nach Südkorea immer noch ein.



Zudem ist der Zugang zu südkoreanischen Internetseiten wie Naver Blog und Daum immer noch gesperrt. Nach Angaben einer Informationsquelle in Peking am Freitag taucht der Hinweis „Diese Seite kann nicht angezeigt werden“ auf, wenn man dort Naver Blog und Daum aufruft. Das bereitet südkoreanischen Unternehmen und Einwohnern große Unbequemlichkeiten.



Die Seiten Naver Blog und Cafe wurden in der Volksrepublik im vergangenen Oktober plötzlich gesperrt und das Internetportal Daum im Januar. Die südkoreanische Regierung forderte China durch verschiedene Kanäle zu einer Erklärung und Korrektur auf. Darauf hat China laut Informationen nicht reagiert.