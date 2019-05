Präsident Moon stellt nächste Woche in KBS-Live-Interview Pläne vor

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will nächste Woche in einem Live-Interview im KBS-Fernsehen seine Pläne für die verbleibenden drei Amtsjahre vorstellen.Das Interview wird am kommenden Donnerstag ab 20.30 Uhr auf KBS ausgestrahlt. Moon hatte im Mai 2017 die Präsidentenwahl gewonnen. Es ist sein erstes Einzelinterview seit dem Amtsantritt.Das Präsidialamt teilte in einer schriftlichen Erklärung mit, dass Moon die Gelegenheit nutzen wolle, um seinen politischen Kurs und Ansichten zu aktuellen Themen vorzustellen.Die Fragen während des 80-minütigen Interviews stellt Song Hong-jung, der auf politische Angelegenheiten spezialisiert ist.Der Sender will ein einfaches Frage-Antwort-Interview vermeiden und das Staatsoberhaupt auch mit kritischen und unbequemen Fragen konfrontieren. Auf diese Weise soll den Zuschauern ein tieferer Einblick in Moons Pläne ermöglicht werden.