Südkoreanische Regierung überprüft zurzeit keine Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Vereinigungsministerium wird die Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea auf Regierungsebene derzeit nicht konkret überprüft.Damit antwortete die stellvertretende Ministeriumssprecherin Lee Yoo-jin am Freitag vor der Presse auf die Frage, ob ein Regierungsplan für die Nahrungsmittelhilfe vorliege.Die Regierung vertrete die Position, dass die humanitäre Hilfe für die Verbesserung der humanitären Situation der Einwohner in Nordkorea fortgesetzt werden müsse, hieß es zugleich. Südkorea und die USA seien in dieser Frage einer Ansicht.Die Regierung verfolge die Ernährungslage in Nordkorea aufmerksam, sagte sie und verwies auf eine Untersuchung zur Ernte in Nordkorea durch das Welternährungsprogramm und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.Unterdessen kam die regelmäßige Sitzung zwischen den Leitern des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong auch am heutigen Freitag und somit die zehnte Woche in Folge nicht zustande.Lee sagte, Nordkorea habe Südkorea vorab darüber informiert, dass der nordkoreanische Büroleiter Jon Jong-su nicht an der Sitzung teilnehmen könne. Nach Diskussionen hätten beide Seiten beschlossen, das Treffen abzusagen.