92 Knochen bei Suche nach Gebeinen von Kriegsgefallenen in DMZ gefunden

Photo : YONHAP News

Seit dem Beginn der Suche nach sterblichen Überresten von im Koreakrieg gefallenen Soldaten in der Demilitarisierten Zone (DMZ) in Cherwon am 1. April sind über 90 Knochen gefunden worden.Laut dem Verteidigungsministerium wurden allein vom 29. April bis 2. Mai über 60 Knochen, darunter Schädel und Schienbeine, gefunden, die vermutlich von Gefallenen stammen.Damit stieg die Zahl der gefundenen Gebeine auf insgesamt 92, seitdem das Ministerium am 1. April als Vorbereitung für eine gemeinsame Bergung durch Süd- und Nordkorea in der Umgebung des Hügels Hwasalmeori mit der Minenräumung und ersten Ausgrabungsarbeiten begann.Die geborgenen Gebeine würden zur Behörde für Bergung und Identifizierung von Gefallenen geschickt, um eine präzise Untersuchung und DNA-Analyse zur Feststellung der Identität durchzuführen, hieß es.Das Ressort betonte, dass das Projekt kaum umsetzbar gewesen wäre, wäre es nicht zu einem Spannungsabbau und der Vertrauensbildung zwischen Süd- und Nordkorea gekommen.