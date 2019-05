Wirtschaft Börse beendet die Woche schwächer

Südkoreas Börse hat die Woche schwächer beendet.



Der Leitindex Kospi verlor 0,74 Prozent auf 2.196,32 Zähler.



Institutionelle Anleger seien Nettoverkäufer gewesen, da in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China noch keine Lösung gefunden worden sei und am Freitag der monatliche Bericht zu den Beschäftigungszahlen in den USA erwartet werden, sagte Suh Sang-young von Kiwoom Securities.