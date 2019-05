Nordkorea feuert Geschosse ins Meer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Samstag Geschosse ins Ostmeer gefeuert.Das teilte Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) mit.Der Norden habe von der an der Ostküste gelegenen Stadt Wonsan aus um 9.06 Uhr und 9.27 Uhr mehrere Geschosse unbekannten Typs in östliche Richtung abgefeuert, hieß es in einer Erklärung des JCS.Die Geschosse seien 70 bis 100 Kilometer weit geflogen. Zuständige in Südkorea und den USA würden zurzeit Details zu den Projektilen untersuchen, hieß es weiter.Südkoreas Streitkräfte würden Bewegungen in Nordkorea aufmerksam verfolgen und in enger Abstimmung mit den USA die volle Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten.Zuletzt war im November 2017 eine Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-15 gestartet worden.