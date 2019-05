Trump: Kim will sein Versprechen nicht brechen

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich geäußert, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sein Versprechen nicht brechen wird.Das schrieb er am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Am selben Tag hatte Nordkorea einen Waffentest durchgeführt.In dieser sehr interessanten Welt sei alles möglich, doch sei er überzeugt, dass Kim sich Nordkoreas wirtschaftlichen Potenzials vollauf bewusst sei und nichts unternehme, um dies zu stören oder beenden.Kim wisse aber auch, dass Trump auf seiner Seite sei und Kim wolle sein Versprechen an ihn nicht brechen. Es werde bald zu einem Deal kommen.Trumps Twitter-Beitrag wird als Signal verstanden, dass die Tür zum Dialog weiter offen steht.US-amerikanische Medien berichteten, dass Trump von seinem Sicherheitsberater John Bolton gleich nach dem Abschuss von nordkoreanischen Geschossen über den Vorgang informiert worden sei.