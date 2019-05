USA wollen laut Außenminister weiter mit Nordkorea verhandeln

Photo : YONHAP News

Die USA haben nach Angaben ihres Außenministers Mike Pompeo weiterhin unbedingt die Absicht, mit Nordkorea zu verhandeln.Das sagte der Chefdiplomat am Samstag in einem Interview mit Fox News.Bei Nordkoreas Test von Waffen habe es sich um solche mit kurzer Reichweite gehandelt. Die US-Regierung gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass Raketen mit mittlerer und langer Reichweite oder Interkontinentalraketen nicht involviert seien.Zurzeit finde eine genaue Untersuchung zu dem Test statt.Mit Nordkorea solle aber unbedingt weiter verhandelt werden. Die USA hätten gewusst, dass es ein langer Weg werde und Verhandlungen nicht unkompliziert verlaufen. Die USA wollten weiter an einer friedlichen Lösung für eine vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas arbeiten, sagte er weiter.