Nordkorea testete nach eigenen Angaben Mehrfachraketenwerfer und Lenkwaffen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben Mehrfachraketenwerfer und Lenkwaffen getestet.Das berichteten staatliche Medien in Nordkorea am Sonntag. Tags zuvor hatten ins Ostmeer gefeuerte Geschosse für Aufsehen gesorgt.Machthaber Kim Jong-un habe die Angriffsübung der Einheiten im Frontgebiet und an der östlichen Front beaufsichtigt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.Zweck der Übung sei es gewesen, die Einsatzfähigkeit und Präzision großkalibriger Langstrecken-Mehrfachraketenwerfer einzuschätzen und zu überprüfen.Kim schärfte seinen Truppen ein, es sei die eiserne Wahrheit, dass wirklicher Frieden und Sicherheit nur durch große Stärke zu erreichen seien, hieß es weiter.Südkoreas Verteidigungsministerium teilte am Sonntag seine Einschätzung mit, dass Nordkorea eine neue taktische Lenkwaffe abgefeuert habe. Auch sei ein Mehrfachraketenwerfer für Raketen mit einem Kaliber von 240 bis 300 Millimeter getestet worden.