Wirtschaft Marktanteil von Hyundai-Kia in USA steigt im April auf Zwei-Jahres-Hoch

Hyundai Motor und Kia Motors haben am US-amerikanischen Automarkt den höchsten Anteil seit zwei Jahren erreicht.



Nach Branchenangaben am Montag verzeichneten beide Autohersteller im April in den USA gemeinsam 8,2 Prozent Anteil. Das ist der höchste Stand seit April 2017. Damals hatte der Wert bei 8,2 Prozent gelegen.



Hyundai konnte seinen Anteil um 0,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat auf 4,3 Prozent verbessern. Seine Tochter Kia steigerte den Anteil ebenfalls um 0,4 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahr wuchsen ihre Anteile jeweils um 0,2 Prozentpunkte.



Der Anteil beider Hersteller in den USA war im Dezember 2017 und auch im Januar 2018 mit 6,6 Prozent auf den niedrigsten Stand gefallen.



Das gute Ergebnis im April wird auf den Marktstart neuer SUV-Modelle wie Telluride und einen Basiseffekt zurückgeführt.