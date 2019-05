Seoul: Nordkorea testete neue Lenkwaffe und Mehrfachraketenwerfer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung eine neue taktische Lenkwaffe und Mehrfachraketenwerfer getestet.Nordkorea hatte am Samstag von der Ostküstenstadt Wonsan aus über einen Zeitraum von 20 Minuten ab 9.06 Uhr mehrere Geschosse mit kurzer Reichweite in Richtung Ostmeer gefeuert, teilte der Vereinigte Generalstab mit.Weniger als eine Stunde später habe der Norden ein anderes Geschoss abgefeuert, offenbar seien zwei Salven abgegeben worden.Nach Analysen des Verteidigungsministeriums habe Nordkorea Geschosse aus Mehrfachraketenwerfern mit einem Kaliber von 240 und 300 Millimeter abgefeuert.Diese seien 70 bis 240 Kilometer weit geflogen. Südkoreanische und US-amerikanische Geheimdienstbehörden würden untersuchen, was genau Nordkorea abgeschossen habe.Nordkorea hat nach eigenen Angaben Mehrfachraketenwerfer und Lenkwaffen getestet. Zweck der Übung sei es gewesen, die Einsatzfähigkeit und Präzision großkalibriger Langstrecken-Mehrfachraketenwerfer einzuschätzen und zu überprüfen, hieß es am Sonntag.