Wirtschaft Regierung will Flughäfen smarter machen

Die Wartezeit für Ein- und Ausreisekontrollen an südkoreanischen Flughäfen wird voraussichtlich deutlich verkürzt.



Die Regierung will ein System aufbauen, damit bei Ein- und Ausreisekontrollen mittels Technologien künstlicher Intelligenz lediglich durch die Gesichtserkennung die Identität festgestellt werden kann. Derzeit müssen Fluggäste mittels ihres Passes, Fingerabdrucks und Gesichtserkennung identifiziert werden. Sollte das System aufgebaut worden sein, ist lediglich mit der Gesichtserkennung eine automatische Ein- und Ausreisekontrolle möglich.



Zudem werden Personen, die sich abnormal verhalten, mit künstlicher Intelligenz automatisch erkannt.



Die Regierung will bis Jahresende ein Projekt zur Erprobung des hochmodernen Ein- und Ausreisesystems durchführen und bis 2022 das System probeweise betreiben.



Es wird außerdem erwartet, dass Passagiere künftig nicht mehr in langen Schlangen warten müssen, um im Voraus gekaufte Tax-Free-Produkte abzuholen. Die Regierung kam bei einer jüngsten Diskussion zum sogenannten Regulierungs-Sandbox zum Schluss, dass die Dienstleistung angeboten werden kann, Tax-Free-Güter bis zum Flugsteig zu schicken.