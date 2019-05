Internationales CNN: Nordkorea testete vermutlich Kurzstreckenrakete

Laut CNN hat Nordkorea beim Test am Samstag vermutlich eine Kurzstreckenrakete gestartet.



Der US-Sender veröffentlichte eine Satellitenaufnahme, auf der der Start eines Projektils am Samstag zu sehen ist. Das Foto stellte das Middlebury Institute of International Studies dem Sender zur Verfügung.



Jeffrey Lewis, Direktor des Programms für Nichtverbreitung in Ostasien an dem Institut, ging anhand der Aufnahme davon aus, dass eine ballistische Kurzstreckenrakete abgeschossen worden sei. Der Ort des Starts, das dicke und rauchige Erscheinungsbild des Abgases und die Tatsache, dass es nur einen einzigen Raketenschweif gebe, deuteten darauf hin, dass dies eine ballistische Kurzstreckenrakete sei, die Nordkorea in seiner Propaganda gezeigt habe, hieß es.



Nordkorea habe gegen 9.06 Uhr am Samstag damit begonnen, Kurzstrecken-Flugkörper zu starten. Gegen oder nach 10 Uhr habe Pjöngjang ein anderes Projektil abgeschossen, hieß es weiter.



Lewis fügte hinzu, dass der Test nach einem warmherzigen Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor zwei Wochen erfolgt sei. Das werde als Signal verstanden, dass es künftig mehr Tests geben würde.