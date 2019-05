Streitkräfte untersuchen noch Typ getesteter nordkoreanischer Geschosse

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär ist nach eigenen Angaben weiterhin bei der Ermittlung, was genau Nordkorea am Samstag abgeschossen hat.Seoul arbeite dabei mit den USA zusammen. Auch die Bekanntgabe des Ergebnisses werde in Abstimmung mit den USA erfolgen. Für heute sei keine Bekanntgabe geplant, sagte ein Beamter des südkoreanischen Verteidigungsministeriums am Montag.Das Ministerium gab gestern das vorläufige Ergebnis seiner Analyse bekannt, dass Nordkorea Geschosse aus Mehrfachraketenwerfern mit einem Kaliber von 240 und 300 Millimeter mit einer Reichweite von 70 bis 240 Kilometer abgefeuert habe. Das Ministerium machte jedoch keine Angaben zum genauen Waffentyp und dessen Materialien.Nordkorea hat nach eigenen Angaben Mehrfachraketenwerfer und Lenkwaffen getestet. Zweck der Übung sei es gewesen, die Einsatzfähigkeit und Präzision großkalibriger Langstrecken-Mehrfachraketenwerfer einzuschätzen und zu überprüfen, hieß es am Sonntag.