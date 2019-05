LKP setzt außerparlamentarischen Kampf fort

Photo : YONHAP News

Die Freiheitspartei Koreas (LKP) setzt ihren außerparlamentarischen Kampf gegen die Regierung fort.Die Führung der größten Oppositionspartei wird am Dienstag erneut Busan besuchen, nachdem sie am letzten Donnerstag dort eine Kundgebung gegen die Regierung veranstaltet hatte. Parteichef Hwang Kyo-ahn wird rund 20 Tage lang verschiedene Orte im Land aufsuchen.Die Partei wird fordern, das beschlossene Fast-Track-Verfahren für Reformgesetze zurückzunehmen. Zudem wird sie voraussichtlich betonen, dass auch die südkoreanische Regierung dafür verantwortlich sei, dass Nordkorea letzten Samstag Flugkörper abschoss.Unterdessen kritisierte die regierende Minjoo-Partei Koreas den außerparlamentarischen Kampf der LKP und forderte diese zur Rückkehr ins Parlament auf.Die Bareunmirae-Partei forderte eine verantwortungsvolle Haltung sowohl des Regierungs- als auch des Oppositionslagers. Die Partei für Demokratie und Frieden verlangte von der LKP, den außerordentlichen Kampf zu stoppen, der nicht zu rechtfertigen sei.Infolge der Konfrontation wird die laufende außerordentliche Sitzungsperiode des Parlaments am heutigen Dienstag zu Ende gehen, ohne dass eine einzige Vollversammlung eröffnet werden konnte. Wichtige Gesetzentwürfe wie solche über flexible Arbeitszeiten und den Mindestlohn werden weiter anhängig sein. Die Regierungspartei will wenigstens erreichen, dass der Nachtragshaushalt im Mai verabschiedet wird. Es ist jedoch ungewiss, ob sich die LKP auf Diskussionen über Termine des Parlaments einlassen wird.