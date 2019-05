Sopranistin Jo Su-mi erhält italienischen Orden

Photo : YONHAP News

Die koreanische Sopranistin Jo Su-mi hat von der italienischen Regierung einen Verdienstorden für ihren Beitrag für den bilateralen Austausch zwischen Südkorea und Italien erhalten.Jo wurden am Montag in der italienischen Botschaft in Seoul der Ordine della Stella d’Italia, der Orden des Sterns von Italien, und die Ritterwürde verliehen.Jos Verdienste um den Kulturaustausch wie die Ko-Produktion von Opern zwischen beiden Ländern seien hoch geschätzt worden, begründete die Botschaft die Auszeichnung.Der Orden wird Personen für besondere Verdienste um die Belebung des Austauschs zwischen Italien und anderen Staaten verliehen.