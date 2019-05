UN warnen vor zunehmenden Provokationen wegen Nordkoreas Waffentests

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben Nordkoreas Test eines neuen Kurzstrecken-Flugkörpers am Samstag kritisiert.Eine solche Aktion diene nur dazu, die Spannungen in der Region zu erhöhen, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric am Montag (Ortszeit) vor der Presse.UN-Generalsekretär Antonio Guterres verfolge die Situation mit großer Aufmerksamkeit. Er ermutige alle beteiligten Parteien, ihren Dialog fortzusetzen, um einen nachhaltigen Frieden und eine vollständige und überprüfbare Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel voranzubringen, hieß es.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte am Sonntag berichtet, dass am Samstag eine Angriffsübung mit Langstrecken-Mehrfachraketenwerfern und taktischen Lenkwaffen in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un stattgefunden habe.