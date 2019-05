US-Präsident Trump und Japans Premier Abe sprechen über Nordkoreas Waffentest

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe haben am Montag über Nordkoreas Waffentest gesprochen.Das teilte das Weiße Haus in einer Erklärung mit.Beide hätten in einem Telefongespräch ihre Geschlossenheit bekräftigt, auf welche Weise die endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas erreicht werden soll.Auch Handelsfragen und der für diesen Monat geplante Besuch Trumps in Japan seien erörtert worden.Trump schrieb später auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass er ein sehr gutes Gespräch mit Abe über Nordkorea und den Handel gehabt habe.Am Samstag hatte Nordkorea mehrere Kurzstrecken-Projektile ins Ostmeer geschossen. Der Waffentest erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die Abrüstungsverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA ins Stocken geraten waren.