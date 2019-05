USA ernsthaft besorgt über Menschenrechte in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben sich über die Menschenrechtslage in Nordkorea ernsthaft besorgt geäußert.Der Sprecher des Außenministeriums Morgan Ortagus teilte am Montag in einer Erklärung mit, dass Nordkoreas Regime seit Jahrzehnten ungeheuerliche Verstöße gegen Menschenrechte und grundlegende Freiheitsrechte begehe.Die Erklärung erfolgte anlässlich der Nordkoreanischen Freiheitswoche, die von nicht-staatlichen Akteuren in der letzten April-Woche veranstaltet wurde. Darin wurden die Anstrengungen der Gemeinschaft für nordkoreanische Flüchtlinge und Menschenrechte in Nordkorea anerkannt. Diese würde immer wieder ein Schlaglicht auf die schreckliche Menschenrechtssituation in Nordkorea werfen.100.000 Nordkoreaner säßen in Lagern für politische Häftlinge. Wer aus dem Land zu fliehen versuche, werde oftmals gefoltert und getötet.Die USA würden die Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft fortsetzen, um Bewusstsein für die Angelegenheit zu wecken, hieß es weiter.