Umfang von Senkung der Kraftstoffsteuer ab Dienstag verringert

Die Ölpreise an Tankstellen in Südkorea sind zum heutigen Dienstag um etwa acht Prozent gestiegen.Benzin verteuerte sich um 65 Won (0,06 US-Dollar) pro Liter, Diesel um 46 Won (0,04 Dollar) und LPG um 16 Won (0,01 Dollar).Grund ist, dass die Senkung der Kraftstoffsteuer ab Dienstag zum Teil zurückgenommen wird. Die Regierung hatte seit November eine auf sechs Monate befristete Steuersenkung von 15 Prozent gewährt. Sie beschloss zwar, die Maßnahme bis zum 31. August zu verlängern, jedoch den Umfang der Steuersenkung auf sieben Prozent zu verringern.Dies spiegelte sich umgehend in den Ölpreisen wider. Den Verbrauchern kann der Preisanstieg noch größer vorkommen. Grund ist, dass der durchschnittliche Benzinpreis als Folge der gestiegenen globalen Ölpreise die elfte Woche in Folge anstieg und 1.476 Won (1,26 Dollar) pro Liter erreichte. Es wird erwartet, dass der Durchschnittspreis ab Dienstag 1.500 Won (1,28 Dollar) übertreffen wird. In Seoul könnte möglicherweise die Marke von 1.600 Won (1,37 Dollar) übertroffen werden.Die Regierung ist besorgt über mögliche Hamsterkäufe, weil die Ölpreise wegen der globalen Verteuerung zusätzlich steigen könnten. Deshalb will sie unbegründet abgelehnte Ölverkäufe und Hamsterkäufe verbieten und kontrollieren.