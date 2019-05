Sicherheitsdialog zwischen Südkorea, USA und Japan in Seoul

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsministerien Südkoreas, der USA und Japans veranstalten am Mittwoch in Seoul die 11. Tagung des trilateralen Sicherheitsdialogs.Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul sollen dabei Maßnahmen zur Etablierung des dauerhaften Friedens in Korea und die regionale politische Lage erörtert werden. Südkorea würde dabei mit den USA und Japan eine gemeinsame Bewertung zu Geschossen teilen, die Nordkorea am Wochenende abfeuerte.Der trilaterale Sicherheitsdialog im Rang des stellvertretenden Vizeverteidigungsminister wurde 2008 ins Leben gerufen.