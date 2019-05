Regierung will 58.000 Wohnungen nahe Seoul schaffen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will 58.000 Wohnungen nahe der Hauptstadt Seoul schaffen.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport teilte mit, dass in Goyang 38.000 Wohnungen entstehen sollen, in Bucheon 20.000.Beide Städte liegen in der Gyeonggi-Provinz, die Seoul umschließt.Darüber hinaus entstehen mehr als 10.000 neue Wohnungen in Dongjang, Dobok und Seongdong in Seoul. In den Städten Ansan, Yongin und Anyang, ebenfalls in der Gyeonggi-Provinz gelegen, sollen 42.000 Wohnungen neu gebaut werden.Mit der Schaffung zusätzlichen Wohnraums soll zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes in der Hauptstadtregion beigetragen werden. Die Regierung hatte letztes Jahr angekündigt, zu diesem Zweck 300.000 neue Wohnungen in der Hauptstadtregion bauen zu wollen.Die Regierung hatte zuvor bereits den Bau von 190.000 Wohneinheiten in Incheon sowie den Städten Namyangju, Hanam und Gwacheon in der Gyeonggi-Provinz beschlossen.Die Regierung kündigte außerdem an, die Verkehrsanbindung der Städte verbessern zu wollen. Unter anderem wird eine U-Bahn-Linie gebaut, die Goyang mit Seoul verbindet.