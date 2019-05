Präsident Moon bekräftigt Verantwortung von Staat für Demenzbehandlung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon jae-in hat die Verantwortung des Staates für die Behandlung und Unterstützung von Demenzpatienten bekräftigt.Moon und First Lady Kim Jung-sook besuchten am Dienstag, einen Tag vor dem Tag der Eltern, ein Zentrum für die Unterstützung von Demenzpatienten in Seoul und kamen mit Demenzpatienten und deren Familien zusammen.Moon bat, solche Demenzzentren gut zu betreiben, damit jeder davon profitieren könne.Er nannte als eine Errungenschaft des letztes Jahr eingeführten sogenannten Systems der staatlichen Verantwortung für Demenz, dass die Lasten für Demenzerkrankte und Angehörige verringert werden. Er versprach Bemühungen, damit mehr Bürger noch deutlicher die Vorteile spüren könnten.Das System dient dazu, mittels der Infrastruktur in Gemeinden und der nationalen Krankenversicherung Demenzpatienten zu entlasten.Moon bastelte beim Besuch in dem Zentrum auch gemeinsam mit Patienten und Familien Papiernelken, ein typisches Geschenk zum Elterntag. Er bat um Aufmerksamkeit, damit viele Menschen Prüfungen für die Vorbeugung von Demenz unterzogen werden und hilfebedürftige Senioren nicht vernachlässigt werden.