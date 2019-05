Politik Verteidigungsministerium äußert Besorgnis über Nordkoreas Flugkörper-Abschuss

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat Besorgnis über den Abschuss von Kurzstrecken-Flugkörpern durch Nordkorea am Samstag geäußert.



Das Ministerium sei sehr besorgt, da der Abschuss von mehreren Projektilen durch Nordkorea dem Zweck einiger militärischen Vereinbarungen widerspreche, sagte Sprecherin Choi Hyun-soo am Dienstag vor der Presse. Das Ressort fordere Nordkorea auf, Handlungen zu unterlassen, die militärische Spannungen auf der koreanischen Halbinsel erhöhten.



Die Frage, ob man meine, dass Nordkorea damit gegen die innerkoreanische Militärübereinkunft vom letzten September verstoßen habe, verneinte die Sprecherin. Der Start eines Flugkörpers sei nicht eindeutig in der Übereinkunft verboten. Jedoch werde davon ausgegangen, dass der Abschuss dem Zweck der Übereinkunft widerspreche, dass eine Entspannung auf der koreanischen Halbinsel erforderlich sei, hieß es weiter.