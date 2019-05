Vereinigungsminister besucht erstmals nach Amtsantritt Kaesong in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Vereinigungsminister Kim Yeon-chul wird morgen erstmals seit seinem Amtsantritt Kaesong in Nordkorea besuchen.Kim werde das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong besichtigen, teilte ein Vertreter des Vereinigungsministeriums mit.Sein Vorgänger Cho Myung-gyon hatte Ende Dezember Nordkorea besucht, um an einer Feier zur Verbindung der innerkoreanischen Bahnstrecke und Straßen teilzunehmen.Kims Reiseplan sei Mitte April aufgestellt worden. Nordkorea habe dem Plan zwischen Ende April und Anfang Mai zugestimmt.Kims Kaesong-Besuch stehe allerdings nicht in direktem Zusammenhang mit der Zukunft des mittlerweile geschlossenen dortigen innerkoreanischen Industrieparks, hieß es.