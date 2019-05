Moon und Trump führen heute Abend Telefonat

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und sein US-amerikanischer Amtskollege Donald Trump führen heute Abend ein Telefonat.Beide würden sich über die Entwicklung der Lage auf der koreanischen Halbinsel seit dem bilateralen Gipfel am 11. April in Washington austauschen. Moon und Trump würden zudem über Maßnahmen sprechen, um in der gegenwärtigen Phase Fortschritte zu erzielen, sagte Präsidialsprecherin Ko Min-jung. Höchstwahrscheinlich würden Moon und Trump Meinungen über Nordkoreas Waffentests am Wochenende austauschen, sagte die Sprecherin.Dass das Gespräch erst nach dem Telefonat zwischen Trump und Japans Premier Abe zustande kommt, begründete Ko damit, dass man mehr Zeit zur Analyse der getesteten Waffen gebraucht habe. Die Analyse sei laut Ko noch nicht abgeschlossen.